Владелец станции и прокуратура обжаловали приговор по делу о гибели 11 человек на Волге

ВОЛГОГРАД, 2 сентября. /ТАСС/. Волгоградский областной суд 21 сентября рассмотрит законность приговора, вынесенного Ворошиловским районным судом города и приговорившего в июне владельца лодочной станции Леонида Жданова к четырем годам условно, по делу о гибели 11 человек при столкновении катамарана и баржи на Волге в 2018 году. Об этом сообщила ТАСС в четверг руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.

"Уголовное дело в отношении Леонида Жданова поступило в суд апелляционной инстанции. В апелляционной жалобе адвокат Леонида Жданова просит отменить приговор и оправдать его подзащитного. Прокурор просит изменить приговор, исключив из него применение ст. 73 УК РФ ("Условное осуждение"), назначив наказание в виде реального лишения свободы. Рассмотрение дела назначено на 21 сентября в Волгоградском областном суде", - сказала она.

Как установлено в райсуде, в июне 2018 года Леонид Жданов, являясь гендиректором коммерческой организации, оказывающей услуги по хранению и выпуску в плавание маломерных судов, не обеспечил контроль за выходом в плавание и возвращением на базу маломерного судна, его исправностью, наличием у судоводителей обязательных документов, их физическим состоянием, за соблюдением норм пассажировместимости и грузоподъемности. В результате чего 11 июня 2018 года Дмитрий Хахалев, не имея навыков судовождения и удостоверения на право управления маломерным судном, с 15 пассажирами на борту (с нарушением норм пассажировместимости на четыре человека) в качестве судоводителя беспрепятственно вышел на воду на незарегистрированном в установленном порядке маломерном судне - плавдаче "Елань 12".

В ночное время этого же дня Хахалев в состоянии алкогольного опьянения, нарушив требования правил плавания по внутренним водным путям РФ, при пересечении акватории Волги без включенных ходовых огней допустил столкновение маломерного судна с теплоходом "Капитан Вечеркин". В результате столкновения 11 человек, в том числе сам судоводитель, утонули, а жизнь и здоровье выживших пяти пассажиров подверглись реальной опасности.

В июне 2020 года суд признал виновным в ЧП погибшего владельца катамарана Дмитрия Хахалева, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, полностью игнорировал световые и звуковые предупреждающие сигналы с баржи. Тогда же суд оправдал владельца лодочной станции Леонида Жданова, обвиняемого по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). 25 сентября Волгоградский облсуд отменил оправдательный приговор Жданову по этому делу и направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции.