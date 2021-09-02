ВЦИОМ рассказал, сколько россиян намерены проголосовать на сентябрьских выборах

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Более половины россиян, принявших участие в опросе, заявили о своем твердом намерении проголосовать на выборах 17-19 сентября. Результаты анкетирования представил в четверг в ходе круглого стола руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов.

"Большинство россиян (70%) с той или иной степенью уверенности декларируют намерение проголосовать на выборах депутатов Госдумы. Среди них 51% респондентов заявили о твердой уверенности принять участие в выборах", - сказал Мамонов. Он добавил, что еще 19% сообщили, что не планируют голосовать, а 11% пока не определились.

"Группа тех, кто с высокой долей вероятности примет участие в голосовании, увеличилась. Это показатель стабилизировался. Еще в начале года он был в районе 36-39%", - сказал Мамонов. Также вдвое сократилось число неопределившихся - 11% против 22% в 2020 году.

Телефонный общероссийский опрос проходил с 31 августа по 1 сентября среди тысячи россиян в возрасте от 18 лет и старше.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.