Потомок Романовых обвенчается в Исаакиевском соборе Петербурга 1 октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Венчание потомка династии Романовых Георгия Михайловича и гражданки Италии Ребекки Беттарини запланировано в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга на 1 октября. Об этом ТАСС сообщил в четверг пресс-секретарь государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Игорь Стахеев.

"Венчание гражданина Испании Романова Георгия Михайловича и гражданки Италии Ребекки Беттарини запланировано на 1 октября", - сказал собеседник агентства. По данным канцелярии Российского императорского дома, Георгий Романов является гражданином РФ.

Георгий Михайлович Романов является сыном и наследником главы Российского Императорского дома великой княгини Марии Владимировны - единственного ребенка от брака Владимира Кирилловича Романова, главы Российского императорского дома в изгнании (сын российского великого князя Кирилла Владимировича, провозгласившего себя в 1924 году императором в изгнании) и княжны Леониды Георгиевны Багратион-Мухранской. Вопрос правомерности использования ею титула великой княгини - предмет спора с другими потомками Романовых (Объединение членов семьи Романовых), принадлежащих к ветви Николаевичей, которая ведет свою историю от внука Николая I, великого князя Николая Николаевича младшего.

Ребекка Беттарини 12 июля 2020 года в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга приняла православие с наречением ей имени Виктория Романовна. Свадьба великого князя Георгия Михайловича и Беттарини "станет первым после революции 1917 года полноценным, открытым, общественно значимым и оформленным в полном соответствии с современными государственными законами Российской Федерации и, одновременно, с ныне действующими нормами исторического российского династического права бракосочетанием члена Российского императорского дома на территории России", уточнил ТАСС директор канцелярии Российского императорского дома кандидат исторических наук Александр Закатов.

По его словам, после революции 1917 года, "в период начавшейся смуты и Гражданской войны, на территории России имели место браки нескольких младших членов Российского императорского дома". Так, в апреле 1917 года обвенчался со своей первой женой князь императорской крови Гавриил Константинович, в июне 1918 года вступил в свой первый брак князь императорской крови Андрей Александрович. "Однако, поскольку члены династии Романовых тогда подвергались дискриминации, были разобщены и не имели возможности связаться с Главой Российского императорского дома отрекшимся от престола императором Николаем II, находившимся в заключении, эти бракосочетания прошли в сугубо частном и полутайном порядке, не были оформлены в соответствии с династическим законодательством, не получили никакой общественной значимости", - отметил Закатов.

Здание Исаакиевского собора возведено по проекту архитектора Огюста Монферрана и открыто в 1858 году, оно входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем возобновлены православные богослужения.