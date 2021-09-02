Общественники отмечают, что допвыплаты пенсионерам по указу президента идут без сбоев

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Пенсионеры начали получать дополнительные выплаты в соответствии с указом президента Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные, получаемые общественными палатами и уполномоченными по правам человека в регионах.

"Общался с моими коллегами из общественных палат дальневосточных регионов. Каких-либо инцидентов в рамках общественного контроля исполнения указа президента (по выплатам пенсионерам - прим. ТАСС) не зафиксировано. Там, где рабочий день уже закончился, выплаты уже дошли до людей. Сейчас люди получают их в сибирском регионе, все выплаты проходят, как мне докладывают, ритмично", - сообщил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка, слова которого приводятся в Telegram-канале ОП.

Галушка также выразил уверенность, что "в европейской части Пенсионный фонд также хорошо отработает". "Потому что это не только вопрос финансового администрирования, это исполнение задачи, поставленной главой нашего государства", - подчеркнул он.

Контроль в регионах

В свою очередь председатель Общественной палаты Приморского края Борис Ступницкий отметил, что выплата пенсионерам особенно своевременна в период пандемии, которая привела к значительному сокращению реальных располагаемых доходов населения. "Старшее поколение в такие моменты, как правило, более уязвимо. У нас в Приморском крае день уже близится к концу, по имеющейся у нас информации, можно уверенно констатировать, что в целом указ президента выполнен, средства поступили на счета граждан. Специалисты Пенсионного фонда России сработали оперативно, за что им большое спасибо", - добавил он.

Председатель Общественной палаты Еврейской автономной области Михаил Половинко подчеркнул, что "платежи производятся автоматически, без необходимости собирать и подавать какие-либо документы". "В нашем регионе указ Владимира Путина выполнен в срок, это говорит о том, что территориальные органы Пенсионного фонда действительно грамотно провели эту работу. Как общественники мы, конечно, обращаем внимание на качество выполнения указаний президента, сейчас мы удовлетворены", - отметил Половинко.

О том, что пенсионеры уже получают выплаты, сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в Самарской области. "В Самарской области 960,9 тыс. пенсионеров, выплату получит 958,9 тыс. пенсионеров (все пенсионеры, за исключением граждан, проживающих за рубежом). Из них 663,3 тыс. пенсионеров получают пенсии через кредитные организации. Единовременная выплата им произведена 2 сентября. 295,6 тыс. пенсионеров получают пенсии через Почту России. Этой категории единовременная выплата поступит вместе с пенсией", - говорится в пресс-релизе.

О выплатах пенсионерам также сообщается на онлайн-ресурсах нижегородского, тульского и подмосковного омбудсменов, а также на сайтах общественных палат Волгоградской и Ярославской областей.

О выплате

Президент РФ Владимир Путин 22 августа на встрече с представителями партии "Единая Россия" предложил разово выплатить всем пенсионерам в стране по 10 тыс. рублей в 2021 году. Позже глава государства подписал соответствующие указы.

Путин потребовал от правительства организовать такую выплату максимально оперативно, "чтобы сами люди при этом были избавлены от хлопот, от сбора каких бы то ни было справок". Кроме того, глава государства предложил по итогам года выплатить военнослужащим единовременно по 15 тыс. рублей в среднем. Выступая на втором этапе съезда единороссов, президент отметил, что считает необходимым распространить эту выплату на курсантов военных училищ и сотрудников правоохранительных органов.