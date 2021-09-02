Участники "ТЭФИ-Мультимедиа" обсудят роль медиа, информационные войны и борьбу с фейками

СОЧИ, 2 сентября. /ТАСС/. Участники первой Национальной премии за высшие достижения в области журналистики "ТЭФИ-Мультимедиа", которая пройдет 10-11 сентября в Сочи, обсудят проблему фейков, искажения фактов, информационные войны, цифровую безопасность и роль медиа в диалоге между обществом и властью. Об этом сообщила в четверг ТАСС генеральный директор фонда "Академия российского телевидения" Этери Левиева.

"Есть вопросы о неточности, фейках, искажении фактов, фактологических ошибках, которые допускают сейчас мои коллеги, работающие, в том числе, на интернет-платформах и ведущие видеоблогов, - сказала Левиева. - Мы будем говорить о цифровой безопасности, информационных войнах, мы будем говорить о диалоге общества и власти, роли, которую играют СМИ в этом".

Один из круглых столов, который пройдет в рамках образовательной программы, по словам Левиевой, будет посвящен роли СМИ в формировании общественного мнения. В обсуждении примут участие главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев, главный редактор газеты "Аргументы и факты" Игорь Черняк, телеведущие Дмитрий Дибров, Александр Смол и Анастасия Пак.

В рамках образовательной и деловой программы участники также поговорят о профессиональной подготовке журналистов. "Здесь, конечно, есть вопросы, потому что людям нового поколения кажется, что журналисту не нужно самого главного - точности, факта - того, что отличает журналиста, - отметила гендиректор фонда. - Конечно, если журналисты сообщают о каком-то событии, хотелось бы, чтобы это делалось с места этого события. Не просто сел, включил камеру, что-то там прокомментировал. Журналистика фактов - это главное".

В апреле Академия российского телевидения начала прием работ на соискание первой Национальной премии за высшие достижения в области журналистики "ТЭФИ-Мультимедиа", объединяющей все средства массовой информации. Всего в конкурсе 25 номинаций, которые объединяют все направления журналистики: телевидение, радио, печатные СМИ, Digital-СМИ. В этом году также учреждены две специальные номинации: "Наука и жизнь" и "Гагарин life".

Церемония награждения победителей состоится 11 сентября в Сочи. Как сообщила Левиева, на конкурс поступило более тысячи работ. Их оценил экспертный совет, в состав которого вошли порядка 25 профессионалов медиаиндустрии, известные журналисты, теле- и радиоведущие, блогеры. Организатор премии - Академия российского телевидения, соорганизатор - Союз журналистов России; ТАСС является генеральным информационным партнером.