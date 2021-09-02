На Ставрополье вакцинацию от коронавируса прошли более половины сотрудников избиркомов

СТАВРОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Вакцинацию против коронавируса перед проведением выборов прошли 55% сотрудников избирательных комиссий Ставрополья. Накануне голосования все сотрудники пройдут тестирование, сообщила в четверг пресс-служба губернатора Ставропольского края по итогам рабочей встречи с главой краевого избиркома Сергеем Тарасовым.

"Более 55% сотрудников избирательных комиссий уже прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции. <…> Владимир Владимиров поручил организовать ПЦР-тестирование сотрудников УИКов накануне голосования", - говорится в сообщении.

Для проведения многоуровневых выборов в крае создано 1 284 участковых избирательных комиссии (УИК). "Проведена работа для обеспечения эпидемиологической безопасности на избирательных участках. В том числе, для этого создан запас средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств для обработки помещений для голосования", - пояснили в краевом правительстве.

В единый день голосования на Ставрополье будут выбирать представителей в Госдуму, депутатов краевой думы. Также пройдут выборы представительных органов в пяти крупнейших муниципальных образованиях края, включая Ставрополь, в двух муниципальных образованиях пройдут дополнительные и досрочные выборы.