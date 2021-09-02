Мероприятия Всероссийской недели охраны труда пройдут с 6 по 9 сентября в Сочи

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Вопросы охраны труда и здоровья на производстве в период пандемии поставили новые проблемы перед российским бизнес-сообществом. Задачей Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ) в этом году станет выработка системного подхода к решению вновь поставленных проблем, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Пандемия поставила новые задачи перед всем мировым сообществом, и за эти полтора года наша страна научилась многому, в том числе действовать быстро, сообща решать проблемы и находить новые эффективные решения. Естественным образом в ситуации борьбы с пандемией встали вопросы охраны труда и здоровья на производстве, и сегодня они волнуют не только узких специалистов, но и все общество. Синхронизироваться и добиться системного подхода в решении самых актуальных проблем в этой области - главные задачи Всероссийской недели охраны труда. Все принятые решения будут оперативно внедряться в работу", - цитирует Голикову пресс-служба Росконгресса.

Голикова примет участие в пленарной сессии, которая откроет форум 6 сентября 2021 года. Также в сессии примут участие министр труда и социальной защиты Антон Котяков, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, президент РСПП Александр Шохин, председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков и другие. С приветственным словом к участникам ВНОТ обратится председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В рамках дискуссии будут затронуты вопросы российского и международного опыта государственного управления охраной труда в период пандемии, модернизации законодательных способов регулирования удаленного взаимодействия в социально-трудовой сфере органов власти, работодателей и граждан, а также внедрение электронного документооборота в сфере труда и его одновременная интеграция в электронные сервисы ПФР, ФСС, государственной инспекции труда.

VI Всероссийская неделя охраны труда пройдет с 6 по 9 сентября 2021 года в сочинском парке науки и искусства "Сириус". В рамках Недели состоится свыше 100 мероприятий с участием государственных деятелей, глав крупных государственных и частных компаний. Дискуссии ВНОТ охватят широкий круг тем: охрана здоровья, новые технологии и цифровые решения на производстве, образовательные программы, охрана труда в креативных индустриях, безопасность на производстве, бережливое производство и многое другое.