МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Минпросвещения запустило конкурс "Директор года России" для руководителей образовательных организаций. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства.

"Стартовал прием заявок на ведущий государственный конкурс управленцев в системе школьного образования - "Директор года России", учредителем которого выступило Министерство просвещения. До 12 сентября любой директор образовательной организации со стажем работы свыше трех лет сможет подать заявку и принять участие в испытаниях. Регистрация открыта на сайте директор-года.рф", - говорится в сообщении.

Состязание пройдет в два этапа - отборочный (заочный) и основной (очный), который стартует 5 октября в Московской области. К очному этапу будут допущены 30 человек, набравших максимальное количество баллов в отборочном этапе: нужно составить портфолио и пройти онлайн-тестирование. Победитель будет объявлен на торжественной церемонии в Государственном Кремлевском дворце 10 октября. Среди партнеров конкурса - Mail.ru Group, Яндекс и др.

Конкурс предполагает выступления в формате TED и участие в пресс-конференции, проведение педсовета для незнакомых учителей и решение интересного кейса. Цель конкурса - не только выявить и наградить лучших руководителей образовательных организаций со всей страны, но и распространить модели успешной работы. Мероприятие также позволит сформировать кадровый резерв лучших управленцев.

"Директор школы - человек, стоящий в центре не только инфраструктурных и хозяйственных вопросов, он формирует образовательные и воспитательные подходы, вдохновляет педагогов, находит общий язык с родительской общественностью. Во многом именно от управленческих решений сегодня зависит масштаб и широта программных возможностей образовательной организации, - приводятся в сообщении слова министра просвещения Сергея Кравцова, - Конкурс поможет нам выявить лидеров, распространить их опыт и укрепить кадровый образовательный резерв страны.".