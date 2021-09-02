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Начался пятый сезон проекта "Профстажировки 2.0"

Его запустили АНО "Россия - страна возможностей" и Общероссийский народный фронт

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. АНО "Россия - страна возможностей" и Общероссийский народный фронт (ОНФ) запустили пятый сезон проекта "Профстажировки 2.0". Об этом сообщила в четверг пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

"Пятый сезон проекта "Профстажировки 2.0" стартовал в четверг. Он позволит студентам российских вузов заявить о себе и попасть на стажировки в ведущие компании страны. На платформе проекта доступно более 4,9 тыс. кейсов различных компаний-работодателей. Все кейсы - это реальные задачи, которые помогают раскрыть молодых специалистов, а студентам - применить свои знания на практике и получить стажировку или приглашение на работу", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора АНО "Россия - страна возможностей", сопредседателя центрального штаба ОНФ Алексея Комиссарова, количество инициативных и талантливых студентов возрастает с каждым сезоном.

"Проект "Профстажировки 2.0" расширяет число компаний-партнеров, увеличивает количество кейсов и запускает новые спецпроекты - все это дает студенту выбор и возможность самореализоваться. Последний запущенный спецпроект "Дистанционные стажировки компетенций" показал, что проект готов содействовать студентам в любой форме взаимодействия с работодателем", - добавил он.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

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