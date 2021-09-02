На ноябрьские праздники в Петербург назначат дополнительные поезда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Федеральная пассажирская компания (ФПК) назначит пять дополнительных поездов между Петербургом и городами Северо-Запада России в период ноябрьских праздников. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

"Для обеспечения перевозки пассажиров в период ноябрьских праздничных дней Северо-Западный филиал Федеральной пассажирской компании (АО "ФПК" -дочернее общество ОАО "РЖД") назначает дополнительные поезда: №10 С.-Петербург - Архангельск, №11 Петрозаводск - С.-Петербург, №350 Костомукша - С.-Петербург, №610 С.-Петербург-Сонково, №677 Великие Луки - С.-Петербург", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также дополнительный поезд №680 будет назначен в праздники между Петрозаводском и Костомукшей в Карелии.

Поезда №11, 610 и 680 отправятся в путь 3 ноября. Дополнительные составы №350 и 677 стартуют 6 ноября. Поезд №10 из Петербурга в Архангельск назначен на 4 ноября.

День народного единства отмечается 4 ноября. В 2021 году праздник выпадает на четверг. Пятница, 5 ноября, также станет нерабочим днем за счет переноса выходного с 2 января 2021 года. Таким образом, россиян ждут сразу четыре нерабочих дня - с 4 по 7 ноября.