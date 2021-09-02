{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минобрнауки массово подключает вузы к "Современной цифровой образовательной среде в РФ"

Основной задачей платформы является сбор информации об онлайн-курсах, которые запускают вузы, и размещение ее в одном месте для удобства студентов

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ приступило к массовому подключению вузов к платформе "Современная цифровая образовательная среда в РФ" в 2021 году, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе министерства.

"Платформу "Современная цифровая образовательная среда" Минобрнауки России создало в 2017, в прошлом году она получила статус государственной информационной системы. К ГИС "СЦОС" в данный момент подключены 69 платформ, размещены 1 396 онлайн-курсов от 109 образовательных организаций высшего образования", - заявили в пресс-службе.

Основной задачей платформы является сбор информации об онлайн-курсах, которые запускают вузы, и размещение ее в одном месте для удобства студентов, уточнили в Минобрнауки.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на марафоне "Новое знание" на полях Восточного экономического форума, заявил, что Кремль попросит Минобрнауки разместить информацию о доступности для студентов вузов онлайн-курсов других учебных заведений.

Теги
Россия
Посольство РФ напомнило госсекретарю Франции, что "Спутник V" используют в 70 странах
В дипмиссии также привлекли внимание Бона к заявлению французского эксперта Мари-Поль Киени о том, что "Спутник-V" является "безусловно, эффективной [вакциной]"
Читать полностью