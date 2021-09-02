Сильный ветер и заморозки ожидаются в Ярославской области 3 сентября

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Ярославской области объявило экстренное предупреждение в связи с прогнозируемыми 3 сентября сильными порывами ветра и заморозками. Об этом говорится на сайте ведомства.

"По данным Ярославского ЦГМС - филиала ФГБУ "Центральное УГМС" 3 сентября 2021 г. по Ярославской области и Ярославлю днем в отдельных районах ожидается усиление западного, юго-западного ветра порывами до 15 м/с, ночью на почве местами заморозки до минус 1 градуса", - информирует пресс-служба.

Из-за сильного ветра возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, нарушением в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных, ветхих крыш и конструкций, строительных кранов. Также от минусовой температуры на почве могут пострадать теплолюбивые сельскохозяйственные культуры."Также прогнозируется вероятность случаев травматизма среди населения", - уточняет пресс-служба.

Сейчас в Ярославле плюс 15 градусов, ветер северо-западный 4 м/с, без осадков.