МИД Белоруссии: США необоснованно обвиняют КНР в попытке скрыть информацию о SARS-CoV-2

МИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. МИД Белоруссии в связи с публикацией в США отчета о расследовании происхождения SARS-CoV-2 заявило, что категорически не приемлет политизацию темы пандемии. По мнению ведомства, США необоснованно пытаются обвинить Китай в укрытии информации о SARS-CoV-2.

"Недавно национальная разведка США опубликовала отчет о расследовании происхождения SARS-CoV-2, в котором она пытается обвинить если не в разработке вируса, то в укрытии информации, необходимой для борьбы с ним. Такой вывод делается на основе мнения представителей разведывательного сообщества, профессиональная квалификация которых в сфере эпидемиологии и вирусологии нам неизвестна", - говорится в комментарии пресс-службы МИД Белоруссии в четверг. В МИД отметили, что Минск "категорически не приемлет политизацию и инструментализацию темы пандемии". "Считаем, что научное сотрудничество, особенно в таких чувствительных для всего мира вопросах, должно быть свободным от любого влияния и давления", - подчеркивает ведомство.

В Минске считают, что авторы данного текста предпочитают не замечать очевидные и широко известные факты сотрудничества Китая с международными здравоохранительными структурами и международным сообществом в целом по тематике борьбы с распространением SARS-CoV-2. При этом "они также игнорируют мнение 80 государств - членов Всемирной организации здравоохранения, среди которых и Беларусь, более чем 300 политических партий, общественных организаций и аналитических центров из более чем 100 стран и регионов, которые выступили против политизации вопроса об источнике вируса и поддержали совместный доклад КНР и ВОЗ по этой теме". В МИД подчеркнули важность тесного взаимодействия и заинтересованное сотрудничество ученых всего мира в этой сугубо научной работе.

В комментарии указывается на то, что по приглашению китайской стороны эксперты ВОЗ дважды побывали в Китае для проведения исследовательской работы. "Убеждены, что только скоординированные совместные международные усилия позволят эффективно противостоять пандемии COVID-19", - сказано в комментарии.

Рассекреченная версия доклада разведсообщества США, в которой суммируются выводы спецслужб о происхождении коронавируса, была опубликована 27 августа на сайте аппарата директора Национальной разведки США. В документе, в частности, отмечалось, что коронавирус не был разработан в качестве биологического оружия. При этом американские разведслужбы так и не пришли к единому выводу относительно происхождения вируса, их мнения до сих пор расходятся. При этом американские спецслужбы признали, что, скорее всего, не смогут дать окончательную оценку происхождения коронавируса без содействия Китая.

Президент США Джо Байден в мае заявил, что разведсообщество США не располагает достаточной информацией, чтобы с уверенностью сказать, каким образом началось распространение SARS-CoV-2: после контакта человека с инфицированным животным или из-за возможного инцидента в лаборатории Уханьского института вирусологии в КНР. Американский лидер тогда поручил спецслужбам удвоить усилия с целью изучения всех имеющихся данных и подготовить новый отчет для него через 90 дней. Секретная версия этого документа была ранее представлена Байдену.