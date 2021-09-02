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В Подмосковье ожидаются заморозки

В ночь на 3 сентября температура в Московской области опустится до минус 2 градусов
© Mike_O/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Заморозки до 2 градусов мороза ожидаются в некоторых районах Подмосковья ночью и утром 3 сентября, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ночные и утренние часы 3 сентября в отдельных районах Московской области ожидаются заморозки: минус 2 - ноль 0 градусов", - говорится в сообщении.

Ведомство рекомендует пешеходам аккуратно переходить дорогу, а водителям отказаться от опасных маневров, потому что дороги могут стать влажными и скользкими.

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