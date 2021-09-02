Эрнст уверен, что классическое ТВ не исчезнет еще четверть века

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст выразил уверенность, что классическое телевидение с программной сеткой не исчезнет еще как минимум 25 лет, однако каналы будут варьировать способы доставки контента для молодой и пожилой аудитории. Об этом он заявил на лекции в рамках марафона "Новое знание".

"Телеканал - это контентная команда, а способы транспорта будут меняться. Идет технологическая революция, и люди в интернете перегружены информационно. Поэтому телевидение само по себе никаким образом кончиться не может, устареть не может. Да, устаревает история с сеткой: у телевидения была всегда сетка, и все каналы бились за программирование. Но сейчас из-за того, что интернет позволяет смотреть отложено, сетка убита. И это кажется образом телевидения. Но потребность смотреть что-то общее, что можно обсуждать, пусть даже в разное время осталась. Телевидение никаким образом не кончится и не устареет. Устаревают способы доставки контента", - сказал он.

По его словам, эфирное ТВ останется с сеткой, его аудиторией будут, скорее, пожилые люди с низкой личной поисковой активностью. Также каждый телекнал будет иметь версию в цифре - для более молодой аудитории.

"Никаким образом даже классическое телевидение с сеткой в ближайшие четверть века никуда не денется. Но молодые люди и люди средних лет будут смотреть диджитал ", - сказал Эрнст.

Во время лекции Эрнсту можно было задавать вопросы, однако студенты факультетов журналистики вместо этого просили гендиректора Первого канала об интервью или об устройстве на работу в различные популярные программы.