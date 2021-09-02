Пермь и Челябинск могут стать пилотами по учету участия жителей в экологических решениях

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Эксперты предложили создать пилотный проект по учету мнения граждан при принятии экологически важных решений, которые касаются строительства предприятий или изъятия участков на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Пилотными городами могут стать Пермь и Челябинск, считают участники заседания "О взаимодействии Совета по правам человека (СПЧ) и Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам общественного участия в обеспечении экологического благополучия".

"Можно сделать пилот по вопросу, связанному с учетом мнений граждан как раз на две территории - Пермь и Челябинск. <...> Мы можем тогда этот опыт проанализировать, его оформить и через рабочие группы можно еще дополнительно получить результаты", - сказала президент Фонда культурного и природного наследия "Обвинская роза", участник Пермской зеленой коалиции, член Координационного совета по экологическому благополучию при ОП РФ Елена Плешкова.

Как отметил директор экологической общественной организации "Экологический консалтинг" Владимир Казанцев, мнение граждан при строительстве предприятий в черте города, изменении зонирования, изъятии земельных участков из ООПТ в настоящее время не учитывается. По его мнению, необходимо вносить изменения в законодательство и вводить в обязанность органов местного самоуправления и субъекта учет мнения граждан. "Поскольку люди не получают обратной связи, они переходят к каким-то активным действиям, то есть выходят с плакатами и, соответственно, получают административную ответственность", - добавил он.

Председатель постоянной комиссии по экологическим правам Совета по правам человека Сергей Цыпленков считает необходимым разработать KPI по оценке деятельности региональных и федеральных органов власти по учету мнений граждан при принятии экологически важных решений. "Если руководители субъектов федераций будут оцениваться их деятельность, в том числе, в каком плане они вообще слушают людей при принятии экологически значимых решений или не слушают, это может как-то повлиять", - пояснил он.

Аналогичное мнение о необходимости разработки KPI высказала эксперт постоянной комиссии по развитию институтов гражданского общества Совета по правам человека (СПЧ), сотрудник Центра гражданского анализа и независимых исследований "ГРАНИ" Мария Оборина. Он добавила, что необходимо также продумать меры поддержки экологической деятельности и возможность получения грантов на реализацию экопроектов. "Очень мало грантов, которые бы поддерживали экологическую деятельность. Фонд президентских грантов создал отдельный грантовый конкурс для культуры. Почему бы не сделать и для экологических проектов. Эти экологические гранты также должны иметь возможность получить незарегистрированные экологические инициативы", - сказала она.