В Дагестане заявили, что число посетивших республику туристов к сентябрю достигло 820 тыс.

МАХАЧКАЛА, 2 сентября. /ТАСС/. Число туристов, посетивших Дагестан, к сентябрю составило 820 тыс., что превышает показатели прошлых лет. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе Министерства по делам туризма и народным художественным промыслам республики.

В Дагестане сохраняется ежегодный рост турпотока. Так, в 2017 году республику посетили 608 тыс. человек, в 2018 году - около 700 тыс. человек, а в 2019 году - 850 тыс.

"В Дагестане на конец августа 2021 года побывало около 820 тыс. человек, в то время как за весь 2020 год регион посетили 840 тыс. туристов", - говорится в сообщении.

По данным Минтуризма Дагестана, пиковая загрузка средств размещения пришлась на май и составила 95%. При этом отмечается, что в июне этот показатель незначительно снизился. "В среднем до 80-90%", - уточнили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе регионального Минтуризма сообщали, что ожидают значительного поста числа туристов на майские праздники в этом году.

О регионе

Дагестан богат уникальными природными и археологическими объектами. Это и единственный на территории России субтропический лес в дельте реки Самур, и самый большой в Евразии песчаный бархан Сарыкум длиной 12 км, и Сулакский каньон. Регион также имеет выход к Каспийскому морю - самому крупному на планете замкнутому водоему.

На территории региона расположена крепость Кала-Корейш, основанная в VI веке, а также Гунибская крепость, построенная в ходе Кавказской войны уже в XIX веке. Квинтэссенцией архитектуры Дагестана является Дербент - один из древнейших городов мира, с цитаделью Нарын-Кала.