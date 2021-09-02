В высокогорном селе Дагестана впервые за 50 лет построили современный ФАП

МАХАЧКАЛА, 2 сентября. /ТАСС/. Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) впервые за полвека открыли в высокогорном селе Арадирих Гумбетовского района Дагестана. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе администрации района.

"В Гумбетовском районе в селе Средний Арадирих впервые за 50 лет открыли новый ФАП, который оснащен современным оборудованием", - сказал представитель администрации муниципалитета.

По его словам, для диагностики заболеваний и профилактики болезней в медучреждении имеются новые аппараты для измерения глазного давления, уровня сахара в крови, гемоглобина, сатурации, электрокардиограф, кислородные баллончики.

"Открытие ФАПа в высокогорном селе Средний Арадирих - это большой подарок горцам. Выражаю благодарность министру здравоохранения РД Татьяне Васильевне Беляевой за данный проект. Арадирихские села - самые отдаленные от районного центра Гумбета и ЦРБ. Поэтому повышение уровня медицинского облуживания граждан на месте - очень важная веха в развитии села", - приводит слова руководителя района Хаджимурада Магомедов его пресс-служба.

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