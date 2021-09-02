"День культуры" прошел в Сербии в рамках конкурса военной полиции "Страж порядка"

ВРНЯЧКА-БАНЯ /Сербия/, 2 сентября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Мероприятие "День культуры" прошло в четверг на сербском курорте Врнячка-Баня в рамках конкурса "Страж порядка" (этап Армейских международных игр - 2021). Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Культурная программа стартовала с праздничного дефиле военного оркестра из города Ниш по улицам курорта Врнячка-Баня. Затем музыканты открыли концерт в рамках "Дня культуры", на котором свои программы представили страны - участницы этапа АрМИ-2021.

Гвоздем программы стало выступление российского саксофониста Олега Киреева, который представил публике сербские и русские песни в авторской обработке. Как заявил ТАСС Киреев, все композиции стали подарком сербской публике специально ко "Дню культуры".

"Красная звезда"

Завершился "День культуры" концертом ансамбля Ракетных войск стратегического назначения "Красная звезда". Коллектив исполнил русские народные, казачьи, а также советские песни. Публика тепло встречала специально подготовленные ансамблем песни на сербском языке.

Как ранее рассказал в интервью ТАСС руководитель ансамбля "Красная звезда" Антон Жевняк, коллектив подготовил для сербского зрителя обширную программу и даст семь концертов за пять дней. Заключительный концерт российских артистов состоится в рамках церемонии закрытия конкурса 4 сентября.

Армейские игры в Сербии

Международный этап конкурса "Страж порядка" проходит на территории Сербии впервые. Помимо российской команды, в состязаниях военных полицейских будут участвовать военнослужащие Ирана, Казахстана, Катара, Кипра и Сербии. Соревнования, состоящие из четырех этапов, проходят на двух полигонах в городе Кралево.