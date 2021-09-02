В альянсе по иммунизации не исключили появления устойчивых к вакцинам штаммов коронавируса

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Ученые продолжают отслеживать появление все новых опасных штаммов коронавируса, и некоторые из них могут оказаться устойчивыми к существующим в настоящий момент вакцинам. Такое мнение высказал в четверг в видеоинтервью газете The Washington Post глава Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) Сет Беркли.

"Ведется наблюдение, есть варианты, вызывающие интерес (VOI), и есть некоторые пугающие варианты, которые продолжают появляться и которые мы пока не понимаем. Есть штамм C.1.2, который только появился в ЮАР и у которого могут быть гены устойчивости к вакцинам. Есть также новый вариант "мю", вызывающий интерес", - сказал он. "Проблема заключается в том, что в случае со всеми этими вариантами существующие вакцины до настоящего момента могли защитить от тяжелого течения болезни и смерти, но может быть так, что дальше это продолжаться не будет", - предупредил Беркли.

Именно по этой причине, по его словам, срочно необходим "глобальный ответ, а не только локальный", чтобы вакцинировать как можно больше людей по всему миру, замедлив тем самым распространение коронавируса и сопутствующие этому мутации, приводящие к появлению новых штаммов. "Никто не будет в безопасности до тех пор, пока все не будут в безопасности", - подчеркнул он.

В то же время, как считает глава GAVI, в настоящий момент международное сообщество лучше подготовлено, чем в самом начале пандемии. "Теперь, когда у нас есть все эти различные вакцины, производители работают и делают вакцины против новых штаммов", - отметил он. "У нас есть новые технологии, такие как вакцины на основе синтетической рибонуклеиновой кислоты (мРНК), в которые можно легко внести изменения, так что мировое сообщество может быстро переключиться на новую вакцину, если это потребуется", - подчеркнул Беркли. "Однако, конечно же, мы вернемся ко все той же проблеме, которая заключается в том, как нам вакцинировать 7,5 млрд человек по всему миру этим новым продуктом", - добавил он.

Опасные варианты

Штаммы группы VOI, как поясняли ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), представляют собой варианты коронавируса SARS-CoV-2, имеющие "генетические изменения, которые, как прогнозируется или как известно, влияют на такие характеристики вируса, как заразность, тяжесть протекания болезни, способность избегать воздействие иммунитета, а также избегать диагностики и терапии". Кроме того, варианты этой категории могут приводить к "существенному распространению [инфекции]" в сообществах, а также появлению очагов болезни, что в свою очередь предполагает "возникновение риска для мирового общественного здравоохранения".

Еще более опасной является группа штаммов, получившая в ВОЗ классификацию "вариантов, вызывающих обеспокоенность" (VOC). Это "альфа", "бета", "гамма" и "дельта". Они легче распространяются, вызывают более тяжелое заболевание, избегают иммунной реакции организма, а также меняют клиническую картину или же снижают эффективность применяемых против них инструментов в сфере здравоохранения, пояснили в организации.