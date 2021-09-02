Попова: "утренние фильтры" в школах в новом учебном году остаются обязательными

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Необходимые противоэпидемические требования, а также "утренние фильтры" для учащихся остаются обязательными в российских школах в новом учебном году. Об этом в четверг сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе " Вести " на телеканале "Россия-1".

"Все требования, которые сегодня должны исполняться, написаны были в прошлом году. Остается обязательно утренние фильтры. Для чего? Для того, чтобы дети с уже появившейся клиникой того или иного заболевания, то бишь с температурой, с покраснением кожных покровов или вдруг с сыпью не проходили в школу", - сказала она.

"Каждый класс будет заниматься в своем кабинете. Будет лестничное расписание, чтобы дети как можно меньше контактировали друг с другом из разных классов. И будет специальное расписание для посещения столовой", - добавила Попова.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявлял, что никаких планов о переходе на дистанционное обучение у министерства нет, каждый регион принимает собственные решения по формату обучения.