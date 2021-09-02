Попова заявила, что прошлый эпидсезон гриппа доказал эффективность мер РФ против вируса

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Прошлый эпидсезон гриппа подтвердил, что принимаемые в РФ и мире санитарные меры эффективны. Об этом в четверг сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"В прошлом сезоне, это в начале этого года, случаев гриппа было очень мало. Но это еще раз подтверждает, что наши санитарные меры, они принимались во всем мире, очень эффективны и очень действенны", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

По словам Поповой, в этом году по рекомендации Всемирной организации здравоохранения в вакцину от гриппа включены два новых штамма. "То есть полностью заменена штаммовая линейка вирусов гриппа А", - пояснила она.

Глава Роспотребнадзора также напомнила, что между прививками от ковида и гриппа следует подождать месяц. "Здесь стандартный месяц. Независимо от того, какая раньше. Но если вы прививаетесь от ковида, то нужно пройти полный курс вакцинации и от этого момента считать месяц", - сказала она.