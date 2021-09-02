Минприроды будет инициировать введение обязательного урока по экологии в школе

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Минприроды РФ обратится в Минпросвещения с предложением ввести обязательный урок по экологии в школьную программу. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Александр Козлов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Только за. Будем разговаривать с министерством просвещения, как встроить предмет о том, как нужно бережно относиться к природе. Важно, чтобы школа давала знания об экологии", - сообщил он, отвечая на вопрос, как он относится к введению обязательного урока экологии в школьную программу.

Козлов отметил, что необходимость экологического просвещения среди школьников будет также отражена в ближайшее время в нацпроекте "Экология". "Мы в рамках нашего национального проекта "Экология" готовим, кстати, предложения об экологическом просвещении", - отметил министр.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.