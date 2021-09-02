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Пандемия COVID-19

Попова заявила, что в России пока нет распространения новых штаммов коронавируса

Превалирующим в стране остается штамм "дельта"

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Распространения новых штаммов коронавируса, в том числе "лямбды", в России пока нет. Об этом в четверг сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Нет. Распространение новые штаммы пока не получают. Даже там, где они образуются, мы наблюдаем за этим очень внимательно. И так громко шумевшая "лямбда" и другие штаммы, пока в РФ распространения этих штаммов нет. Превалирующим, как и в значительной части стран мира, в РФ остается штамм "дельта", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 218,5 млн человек, более 4,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 956 318 случаев заражения, выздоровели 6 218 048 человек, умерли 184 812. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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