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Павильоны "Здоровая Москва" ежедневно посещают более тысячи человек

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил ранее, что павильоны будут принимать посетителей до конца сентября

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Более тысячи человек каждый день посещают павильоны "Здоровая Москва", где им оказывают полный комплекс медицинского обследования. Об этом в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Для тех, кто переболел ковидом, дается еще целый ряд дополнительных опций, связанных с проверкой работы дыхательной системы, сердца, углубленным биохимическим анализом и так далее. Каждый день в эти павильоны приходят более тысячи человек, и оказывается им полный комплект обследования", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

Ранее мэр сообщал, что павильоны "Здоровая Москва" будут принимать посетителей до конца сентября.

С 9 августа углубленную диспансеризацию можно пройти в 45 павильонах "Здоровая Москва".

В новость внесена правка (21:33 мск) - передается с уточнением источника, верно - телеканалу "Россия-1"

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