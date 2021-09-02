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Пандемия COVID-19

Загруженность коек для пациентов с коронавирусом в Коми снизилась до 58%

Из 2 663 мест занято 1 548

ТАСС, 2 сентября. Загруженность коечного фонда для пациентов с коронавирусом в Республике Коми снизилась до 58%, из 2 663 мест занято 1 548. Доля занятого коечного фонда снижается хорошими темпами, сообщил в четверг глава региона Владимир Уйба.

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"Развернуто 2 663 койки, не добавляли новые койки, занято 1 548. Достаточно хорошо снижаемся. Вчера было 1 648, то есть на 100 коек мы за сутки снизили занятость стационара", - сказал глава региона в видеообращении к жителям, которое размещено на официальном портале Республики Коми.

По словам главы региона, за минувшие сутки выявлено 236 случаев заболевания, начался небольшой прирост. Наибольшее число заболевших по-прежнему отмечено в Сыктывкаре и Ухте, 87 и 47 случаев соответственно. Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 252 064 человека. Завершили иммунизацию 223 705 человек. Запас вакцины в регионе остается большой, более 141 тыс. доз.

На 2 сентября в Коми выявлено 63 837 заразившихся коронавирусом. Выздоровели 55 497 человек, умер 1 491 пациент.

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