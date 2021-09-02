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Пандемия COVID-19

Кабмин выделит средства на создание лабораторий ускоренной диагностики COVID-19

В кабинете министров полагают, что принятие проекта распоряжения позволит создать в регионах ПЦР-центры, центры секвенирования и комплекс лабораторий для проведения ускоренной диагностики инфекционных заболеваний

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании в пятницу планирует выделить дополнительные деньги на создание в регионах лабораторий ускоренной диагностики инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса.

Как сообщила пресс-служба кабинета министров, в повестку дня заседания включен вопрос о "выделении Роспотребнадзору в 2021 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований в целях предоставления финансирования подведомственным организациям, имея в виду финансовое обеспечение мероприятий, направленных на предупреждение распространения вновь появляющихся инфекций".

В кабинете министров полагают, что "принятие проекта распоряжения позволит создать в субъектах РФ на базе федеральных бюджетных учреждений здравоохранения Роспотребнадзора ПЦР-центры, центры секвенирования и комплекс лабораторий для проведения ускоренной диагностики инфекционных заболеваний, включая COVID-19". На выделяемые средства также предполагается "обеспечить дооснащение центров гигиены и эпидемиологии, подразделений санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу".

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