Попова заявила, что рост заболеваемости коронавирусом фиксируется в восьми регионах

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Рост заболеваемости коронавирусом фиксируется в восьми регионах России, еще 47 субъектов находятся в стадии снижения заболеваемости. Об этом в четверг заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день у нас восемь субъектов всего в стадии роста [заболеваемости ковидом]. И 47 субъектов в стадии снижения. А 30 остаются на плато, то есть нет пока динамики ни вверх, ни вниз. И будем надеяться, что они справятся с ситуацией настолько, что дальнейшее развитие будет исключительно снижением вызова нам", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

Заболеваемость ковидом наиболее интенсивно снижается в регионах, где привито более 60% взрослого населения, указала Попова.

"Мы четко видим: те субъекты, где привито более 60% взрослого населения, а таких количество увеличивается с каждым днем, там темпы снижения значительно интенсивнее, чем в тех регионах, где меньше половины взрослого населения привито. А если еще меньше 30%, такие субъекты тоже есть, их несколько, там ситуация совсем не хороша", - сказала она.

По словам Поповой, между вакцинацией и снижением заболеваемости прослеживается прямая зависимость. "Корреляция есть. Она собственно и была предполагаемая, но сегодня мы видим совершенно наглядно: там, где совокупное население взрослое привито хорошо, там вирус отступает. Там, где плохо, там он наступает. Ну, мне кажется, самое время сделать вывод и не дать ему возможности наступать дальше", - подчеркнула она.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что в России есть группа населения, которая не хочет вакцинироваться. "Хочу сказать, что и у нас есть группа населения, которые не хотят этого делать. <…> По-разному в разных группах в разных регионах. Поэтому мы сегодня вот в рамках той инициативы, которую прорабатываем и, в общем-то, уже озвучиваем в рамках санитарного щита, отдельное направление у нас - информирование населения о рисках", - отметила Попова.

Вакцинация педагогов

Почти 70% педагогов в российских школах вакцинированы от коронавируса, чуть меньше процент привитых среди преподавателей высших учебных заведений, рассказала Попова.

"У нас этот учебный год начался с того, что у нас высокий удельный вес привитых среди педагогов. Это 70% почти среди учителей средних образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, то бишь школ. И чуть меньше процент у преподавателей высших учебных заведений. Ну и, конечно, нужно студентам догонять своих преподавателей и тоже прививаться, такая возможность сегодня есть. Это нужно делать, чтобы защитить себя", - сказала она.

Глава Роспотребнадзора также подчеркнула, что действовавшие в течение всего минувшего учебного года противоэпидемические требования позволили практически во всех школах провести учебный год в очном формате. "Они действуют, они работают. И при неукоснительном их соблюдении сохраняют здоровье детей. И предотвращают заражение, как ковидом, так и гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями. Сейчас особенно важно, детские коллективы собираются", - заявила она.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "Спутник лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН. Препараты "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак" - двухкомпонентные, "Спутник Лайт" - однокомпонентная.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 218,5 млн человек, более 4,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 956 318 случаев заражения, выздоровели 6 218 048 человек, умерли 184 812. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.