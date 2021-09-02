Попова сообщила, что эксперты прогнозируют более высокую циркуляцию гриппа осенью

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Эксперты прогнозируют более высокую циркуляцию вирусов гриппа в наступающем сезоне, поэтому прививаться сейчас особенно важно. Об этом сообщила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В прошлом году было мало встреч людей с вирусами гриппа. Ну, просто циркуляцию же мы прекратили во всем мире, у нас небольшое количество людей, которые в прошлом году получили иммунитет к вирусу гриппа после встречи с ним. Не только привитые, не только в РФ, во всем мире. Поэтому сегодня эксперты прогнозируют более высокую циркуляцию вирусов гриппа в наступающем сезоне. И еще и поэтому надо привиться", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

По словам Поповой, легкой мишенью для гриппа также являются те, кто перенес коронавирус и не успел восстановить иммунную систему. "Ну, и также говорят ученые о том, что у людей, которые переболели ковидом, иммунная система ослаблена. И здесь тоже открываются ворота для вируса гриппа. Еще один аргумент в пользу того, чтобы сделать прививку от гриппа вот сейчас, в начале самом прививочной кампании", - подчеркнула она.

Попова также напомнила, что для противодействия любой инфекции существует два пути борьбы: это санитарные меры и вакцинация. В прошлом году от гриппа было привито 60% населения. "В этом году мы должны привить не меньшее количество населения. И тогда мы будем защищены от этой инфекции. Это очень важно на сегодняшний день", - заключила она.