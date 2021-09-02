Педагог из Хабаровска извинилась за танец живота во время линейки 1 сентября

ТАСС, 2 сентября. Педагог хабаровской школы №76 Юлия Марченко извинилась за танец живота, исполненный перед школьниками во время линейки 1 сентября. По ее словам, творческий номер не "вписался в формат мероприятия", чем вызвал резонанс общественности.

"Хочу искренне принести извинения всем детям, родителям, бабушкам, дедушкам и всем тем, у кого мое выступление вызвало негативные эмоции, непонимание, недоумение, чувства, которые вызвали резонанс. Своим творческим номером, изображая птицу счастья, я никого не хотела оскорбить и обидеть ваши чувства. Я хотела принести вам радость. И сейчас я понимаю, что мой образ оказался слишком сценическим и не вписался в формат мероприятия, посвященный празднику первого сентября", - сказала Марченко в видеоролике, который опубликован на официальной странице администрации Хабаровска во "ВКонтакте".

По словам девушки, ее платье было полностью закрытое, но из-за его телесного цвета и яркого солнца на видео казалось, что она танцует полуобнаженной. "Смысл моего номера заключается в том, чтобы мы, люди, никогда не теряли свои крылья, а эта важная часть видео почему-то не попала именно на ваш взор. <…> В будущем я буду учитывать формат школьных мероприятий и подготовки сценических номеров", - подчеркнула она.

Педагог пояснила, что начала работать в школе педагогом дополнительного образования первый месяц. Девушка будет вести уроки танцев для детей.

В среду в соцсетях начали распространять видео, где женщина в открытом костюме исполняет танец живота на линейке в школе №76 в Хабаровске перед родителями и учениками. Кадры вызвали широкое обсуждение. После этого власти города сообщили, что начали проверку по данному факту.