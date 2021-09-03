Минприроды: качество жизни 3 млн россиян улучшится благодаря ликвидации свалок в 2021 году

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Девять опасных объектов и 14 крупных свалок будет ликвидировано в России до конца 2021 года. Это позволит улучшить качество жизни 3 млн россиян, рассказал ТАСС глава Минприроды России Александр Козлов.

"В этом году завершается ликвидация 14 свалок, в том числе в Челябинске, это одна из крупнейших в стране. Будет рекультивировано девять опасных объектов, в том числе три полигона в Московской области: "Вальцово", "Царево", "Слизнево". За цифрами всегда стоят люди. У трех миллионов человек улучшится качество жизни после устранения этих объектов", - рассказал он на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.