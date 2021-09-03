Германский институт Коха обеспокоен снижением темпов вакцинации от COVID-19 в ФРГ

БЕРЛИН, 3 сентября. /ТАСС/. Германский Институт вирусологии имени Роберта Коха (РКИ, подчиняется Минздраву ФРГ) констатирует значительное снижение темпов вакцинации от коронавируса в республике за последнее время. Об этом говорится в опубликованном в четверг вечером еженедельном докладе РКИ по ситуации с пандемией.

По данным института, доля полностью вакцинированных жителей страны сейчас составляет 61%. Для сравнения, на прошлой неделе этот показатель равнялся 59%, то есть за неделю он вырос всего на два процентных пункта. С конца июля по конец августа доля привитых увеличилась лишь на 10 процентных пунктов.

Таким образом, до конца лета не удалось достигнуть желаемых показателей по вакцинации, отметили в РКИ. Эксперты считали необходимым полностью привить как минимум 85% среди группы населения в возрасте от 12 до 59 лет и 90% в группе старше 60 лет, чтобы избежать четвертой волны пандемии.

"Мы не можем вступать в осень с такой долей [вакцинированных]", - заявил в четверг известный немецкий вирусолог Кристиан Дростен в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

Вакцинация от коронавируса началась в Германии в декабре прошлого года. Первыми прививку сделали пожилые граждане, медики, работники важных социальных профессий. При иммунизации использовались вакцины, разработанные американской фирмой Pfizer и ее германским партнером BioNTech, американскими компаниями Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской фирмой AstraZeneca.