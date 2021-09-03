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За первое полугодие 2021 года в России предотвратили 18 терактов

Такие данные привел глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев со ссылкой на информацию Генпрокуратуры

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Восемнадцать преступлений по статье 205 Уголовного кодекса РФ ("Террористический акт") было предотвращено в России за первое полугодие 2021 года. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев со ссылкой на данные Генпрокуратуры РФ.

"По данным Генпрокуратуры, в первом полугодии текущего года предотвращены на стадии приготовления и покушения 18 из 19 преступлений по статье 205 УК РФ "Террористический акт", - приводятся его слова в пятницу в телеграм-канале комитета.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал о 44 предотвращенных в 2020 году терактах, а глава ФСБ Александр Бортников - о 78 за два года.

Теги
Бортников, Александр ВасильевичРоссияПискарев, Василий Иванович
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