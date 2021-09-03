В США боевик ИГ признал вину в похищении и убийстве людей в Сирии

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Боевик террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Александ Коти в четверг в федеральном суде Восточного округа штата Вирджиния признал вину во всех инкриминируемых ему преступлениях, в том числе в похищении и убийстве в Сирии граждан США и других стран. Об этом сообщил телеканал NBC.

Американские власти в октябре 2020 года заявили, что Коти, являвшийся ранее подданным Великобритании, доставлен в США вместе с другим боевиком ИГ аш-Шафи Эльшейхом. В электронной базе указанного суда приводится информация, согласно которой в четверг Коти должен был на заседании суда выступить с заявлением относительно того, признает ли он вину.

Коти и Эльшейх входили в группу террористов ИГ, получившую название The Beatles. По данным Вашингтона, данная группа причастна к расправам над более чем 20 пленниками, в том числе над американскими журналистами Джеймсом Фоули и Стивеном Сотлоффом, а также гражданами США Питером Кэссигом и Кайлой Мюллер.

Коти и Эльшейх были взяты в плен в январе 2018 года отрядами поддерживаемых США "Сил демократической Сирии". В октябре 2019 года американские власти подтвердили, что США вывезли данных боевиков из Сирии, после чего их содержали под охраной американских военных в неустановленном месте.