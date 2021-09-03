Колокол массой 4,5 т доставили для главного храма Южного военного округа в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сентября. /ТАСС/. Главный колокол для храма Южного военного округа массой 4,5 т доставили в Ростов-на-Дону, сообщили в пресс-службе округа.

"В православный воинский храм в честь сорока Севастийских мучеников Георгиевского прихода города Ростова-на-Дону, утвержденный Главным Храмом Южного военного округа, доставили главный колокол. Благовестник весом 4,5 т временно установлен у входа в строящийся храм", - говорится в сообщении.

На прихрамовой территории с привлечением военнослужащих проходит работа по благоустройству, а также реконструкция ландшафта. "Задействована специальная техника инженерных войск - бульдозеры, самосвалы, экскаваторы и плавающий транспортер ПТС-4. В соответствии с планом реконструкции ландшафта среди сохраненных и дополнительно высаженных деревьев будут оборудованы тропинки, площадки для отдыха, а ручей украсят пороги и водопады", - сообщили в пресс-службе.

По плану, благоустройство территории главного православного храма Южного военного округа завершится к 1 декабря.