В России развернули около 220 тыс. коек для пациентов с коронавирусом

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Около 220 тыс. коек для пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее сегодня развернули в России, около 25% из них свободны. Об этом ТАСС в пятницу сообщил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

"В 2020 году на пике у нас было развернуто 280 тыс. коек, на сегодняшний день у нас порядка 220 тыс. коек, но их число меняется в зависимости от ситуации. Доля свободного коечного фонда - порядка 25%", - сказал он в кулуарах Восточного экономического форума.

При этом по словам чиновника, более 5 тыс. пациентов с новой коронавирусной инфекцией в России сегодня находятся в реанимационных отделениях.

"На реанимационных койках сейчас находятся чуть более 5 тыс. человек, поэтому здесь необходимо быть осторожным и стараться предупредить болезнь, поэтому призываю всех сделать выбор в пользу вакцинации", - сказал Фисенко.