В Минздраве не поддерживают отмену масочного режима

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения не поддерживает отмену масочного режима в РФ из-за коронавируса, заявил ТАСС в пятницу первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко.

"Сейчас этого точно делать не стоит, мы поддерживаем масочный режим, и Минздрав выступает за ношение масок", - сказал он в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

При этом Фисенко отметил, что сейчас необходимо наращивать темпы вакцинации от коронавируса для достижения коллективного иммунитета. "Для этого каждый должен сделать соответствующий выбор и занять активную позицию по этому вопросу", - заявил он.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.