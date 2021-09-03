Хуснуллин: молодежь стала больше интересоваться строительными специальностями

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Интерес российской молодежи к строительным специальностям растет, это видно по количеству желающих поступить в ведущие вузы страны. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе лекции-экскурсии об архитектуре и строительстве, прочитанной в Ульяновске и продемонстрированной в рамках владивостокского трека просветительского марафона "Новое Знание".

"Я в этом году разговаривал с ректором МГСУ (Московский государственный строительный университет - прим. ТАСС)… Набор очень большой, народ пошел на стройку. Нужно же идти в ту профессию, у которой есть большая перспектива. Могу совершенно точно сказать - у стройки в ближайшие десятилетия перспективы очень большие", - сказал вице-премьер.

По словам Хуснуллина, современное строительство требует разносторонних знаний, в том числе экономических и цифровых. "Будущее у стройки большое. Отрасль будет меняться, реформироваться", - подчеркнул он.

Ранее в Минстрое сообщали о намерении повысить престиж строительных специальностей за счет роста технологичности стройотрасли. Хуснуллин также отмечал, что дефицит трудовых ресурсов на строительных площадках в России, обусловленный в том числе закрытием границ и невозможностью привлечь иностранных рабочих, в целом достигает 1,5-2 млн человек. При этом он пояснял, что зарплаты рабочих поднялись из-за дефицита где-то на 50%, а где-то - в два раза.

II Просветительский марафон "Новое Знание" проходит с 1 по 3 сентября 2021 года в 6 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи и Владивостоке. Владивосток представляет на марафоне тематический трек "Бизнес". Мероприятия трека проходят на площадке Восточного экономического форума при поддержке Фонда Росконгресс.

Марафон "Новое Знание" приурочен ко Дню знаний, в роли лекторов и наставников выступают свыше 150 российских и зарубежных ученых, государственных и общественных деятелей, а также звезды мировой культуры и спорта, историки, изобретатели, публицисты и бизнесмены.