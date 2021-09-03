Бакалавриат в университете "Сириус" планируют открыть в 2023 году

СИРИУС /Федеральная территория/, 3 сентября. /ТАСС/. Программы бакалавриата откроют в 2023 году в университете "Сириус". Об этом сообщила ТАСС руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева в рамках марафона "Новое Знание".

В 2021 году университет запускает первые программы магистратуры и аспирантуры. Им доступны четыре программы по генетике, математике, робототехнике и финансовой математике.

"Со следующего учебного года будет больше магистерских программ по каждому научному центру, а еще через год откроется бакалавриат. Специальности будут связанны с генетикой, ее применением, биотехом и науками о жизни. Наука о материалах - это следующая часть направления", - рассказала Шмелева.

Первые студенты начнут учиться по магистерским программам университета с 6 сентября. Кроме того, вуз сохранил краткосрочные программы и модули для студентов со всей страны, которые могут запланировать сессию или курсы и приехать в университет. Предполагается, что университет станет высшей формой сопровождения выпускников региональных центров, работающих по модели "Сириуса", добавила Шмелева.

Научно-технологический университет "Сириус" - проект фонда "Талант и успех". Он является ключевым звеном инновационной цепочки полного цикла, созданной с использованием объектов олимпийской инфраструктуры. Экосистема "Сириуса" включает образовательный центр "Сириус", университетские ультрасовременные лаборатории, инструменты трансфера технологий и внедренческую инфраструктуру. По плану развития, в десятилетней перспективе в университетском кампусе будут одновременно учиться, жить и работать около 8 тыс. человек: шесть тысяч студентов, до тысячи научно-педагогических работников и столько же обучающихся на программах дополнительного образования.

Федеральный просветительский марафон "Новое знание", приуроченный ко Дню знаний, проходит в России 1-3 сентября. Организатор - общество "Знание". На марафоне выступят более 150 российских и зарубежных ученых, политиков и общественных деятелей, спортсменов, писателей, предпринимателей. Первый марафон "Новое Знание" прошел в мае, его мероприятия набрали свыше 70 млн просмотров в интернете.