ТАСС на "ТЭФИ-Мультимедиа" расскажет о сотрудничестве с Яндексом по выявлению фейков

СОЧИ, 3 сентября. /ТАСС/. Опыт сотрудничества сервиса "Яндекс.Дзен" и ТАСС по выявлению фейков в интернете станет одной из тем обсуждения в рамках Национальной премии за высшие достижения в области журналистики "ТЭФИ-Мультимедиа", которая пройдет в сентябре в Сочи. Об этом в пятницу рассказала заместитель руководителя редакции сайта tass.ru Екатерина Захарова.

"Обязательно уделим внимание фактчекингу: уже год ТАСС сотрудничает с сервисом "Яндекс. Дзен" - помогает проверять публикации на платформе на предмет фейков. Поделимся нашим опытом - как их обнаружить", - сказала Захарова.

Кроме того, участники форума в Сочи поговорят о тенденциях медиапотребления. "Что влияет на то, как читатель воспринимает информацию, и как ее лучше преподносить - посмотрим на разные форматы, новостные и неновостные, и на то, когда их лучше использовать. А также на инструменты редактора - что и как можно применять, чтобы привлечь внимание и удержать его", - рассказала Захарова.

В Сочи эксперты отрасли обсудят и актуальные требования к журналистам. Одним из ключевых пунктов, который выделила Захарова, является обсуждение интересов аудитории. Участникам премии заместитель руководителя редакции сайта tass.ru расскажет, как ТАСС исследует свою целевую аудиторию и реагирует на ее запросы. В условиях, когда большинство корреспондентов работает режиме "мультимедиа", когда с места события нужны и новости, и большие тексты, и контент для соцсетей, внимание будет уделено сложностям, с которыми можно столкнуться, а также инструментам, которые помогают быть максимально эффективным.

"В завершение поднимем тему профессиональных качеств - без каких не обойтись сотруднику агентства и на какие мы смотрим при приеме на работу", - добавила Захарова.

О премии

В апреле Академия российского телевидения начала прием работ на соискание первой Национальной премии за высшие достижения в области журналистики "ТЭФИ-Мультимедиа", объединяющей все средства массовой информации. Всего в конкурсе 25 номинаций, которые разделены на четыре блока: телевидение, радио, печатные СМИ, Digital-СМИ. В этом году также учреждены две специальные номинации: "Наука и жизнь" и "Гагарин life".

Церемония награждения победителей состоится 11 сентября в Сочи. Как сообщала ТАСС генеральный директор фонда "Академия российского телевидения" Этери Левиева, на конкурс поступило более тысячи работ. Их оценил экспертный совет, в состав которого вошли порядка 30 профессионалов медиаиндустрии, известные журналисты, теле- и радиоведущие, блогеры. Организатор премии - Академия российского телевидения, соорганизатор - Союз журналистов России; ТАСС является генеральным информационным партнером.