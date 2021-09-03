Доброград под Владимиром получит статус муниципального образования до конца года

СИРИУС /Федеральная территория/, 3 сентября. /ТАСС/. Поселок Доброград во Владимирской области, на базе которого на частные средства планируется построить новый город, получит статус муниципального образования до конца 2021 года. Об этом ТАСС сообщил основатель группы компаний "Аскона", развивающей проект строительства Доброграда, Владимир Седов в кулуарах марафона "Новое Знание".

"Сейчас это - поселок, но до Нового года должны закончить процесс муниципализации - выделения в отдельную муниципальную единицу. А уже следующий этап - статус города", - сказал Седов.

В Доброграде на постоянной основе проживают порядка 1 тыс. человек, еще около 1,5-2 тыс. человек находятся там в других статусах, например, в качестве туристов, временно проживающих. В листе ожидания числится порядка 7 тыс. семей, которые хотели бы жить в Доброграде. Пока они не могут переехать в поселок из-за дефицита жилья.

"Всего предполагается население в 55 тыс. человек до 2035 года, к этому времени планируем закончить проект", - сказал Седов. Он отметил, что Доброград пользуется спросом у туристов. Если изначально там планировался только один отель, то сейчас населенный пункт испытывает потребность в третьем объекте размещения. На территории развивают активный экологический туризм за счет большого числа рекреационных мест, развитого спорта и культуры.

Строительство Доброграда началось в 2012 году, объем инвестиций к концу реализации проекта в 2034 году достигнет, как предполагается, 73 млрд рублей. В проектуже вложили более 8 млрд рублей. Работу ведут на частные инвестиции при государственной поддержке, в 2019 году Доброград получил статус поселка. В конце октября 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании ОЭЗ "Доброград-1". На территории города уже создали благоустроенную зону с парками, детскими площадками, скверами, беседками, действуют ресторан, спорткомплекс, есть собственный аэродром малой авиации. Недалеко от Доброграда располагается клинический медицинский центр. В населенном пункте регулярно проводятся фестивали, концерты и развлекательные мероприятия, гастроли Большого театра России, фестиваль Усадьба Jazz, выступления олимпийских чемпионов по фигурному катанию.

О марафоне

Федеральный просветительский марафон "Новое знание", приуроченный ко Дню знаний, проходит в России 1-3 сентября. Организатор - общество "Знание". На марафоне выступят более 150 российских и зарубежных ученых, политиков и общественных деятелей, спортсменов, писателей, предпринимателей. Первый марафон "Новое Знание" прошел в мае, его мероприятия набрали свыше 70 млн просмотров в интернете.