Акселератор для москвичей старшего поколения запустят в центре занятости "Моя карьера"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Акселератор "От идеи до подиума" для москвичей старше 50 лет, которые создают своими руками авторскую одежду, аксессуары и украшения, запустят 4 октября в центре занятости "Моя карьера". Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"Специализированный центр занятости "Моя карьера" с крупнейшей онлайн-платформой по продаже товаров ручной работы "Ярмарка мастеров - Livemaster" и порталом "Баба-Деда" запускает в Москве акселератор - "От идеи до подиума". В проект приглашаются жители столицы старше 50 лет, которые любят творчество и сами создают уникальные вещи - авторскую одежду, аксессуары и украшения", - сказал собеседник агентства.

За четыре недели занятий участники научатся искать своего покупателя, эффектно презентовать, упаковывать и продвигать свою продукцию. Тренеры центра помогут разобраться в юридических тонкостях оформления самозанятости и рассчитать финансовую часть бизнес-модели. Эксперты платформы "Ярмарка мастеров - Livemaster" расскажут, как создавать и оформлять магазин на маркетплейсе, наполнять его товарами и успешно продавать свои изделия.

"В заключении программы компетентное жюри определит победителей среди участников, оформивших статус самозанятых и открывших собственные онлайн-магазины для продажи изделий. Эксперты оценят результаты слушателей по продвижению магазинов - чего удалось достичь благодаря полученным на курсе знаниям", - отметили в пресс-службе.

Обладатели первого места и приза зрительских симпатий смогут в течение одного года бесплатно размещать товары на сайте крупнейшей онлайн-платформы по продаже товаров ручной работы.

"Проект стартует 4 октября", - уточнили в пресс-службе.