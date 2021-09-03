В Киргизии пообещали сделать все, чтобы случаев с избитым русским мальчиком не повторилось

НОВИ-САД /Сербия/, 3 сентября. /ТАСС/. Омбудсмен Киргизии Токон Мамытов считает, что власти республики сделают все возможное, чтобы подобных случаев с русским мальчиком, избитым сверстниками из-за конфликта на национальной почве, не повторилось в стране. Об этом он заявил в беседе с ТАСС на полях Генеральной ассамблеи Европейского института омбудсмена.

"По реакциям властей [Киргизии], по позиции правительства и правоохранительных органов я считаю, что киргизская сторона сделает все, чтобы такие случаи не повторялись и имели место в Кыргызстане", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "Это не системное проявление, это единичный случай", - добавил омбудсмен.

По словам Мамытова, правозащитные организации первыми обратили внимание на ситуацию с русским мальчиком, избитым сверстниками. "Наш институт омбудсмена республики, другие правозащитные организации поставили вопрос о возбуждении уголовного дела и тщательном расследовании. Этот вопрос находится на контроле у председателя кабинета министров [Киргизии]", - отметил он.

Также омбудсмен Киргизии подчеркнул, что приложит все усилия, чтобы подобные случаи вражды на национальной почве не повторялись. "Мы постараемся, чтобы такой вопрос не повторился. Лично как правозащитник, как омбудсмен расцениваю это в какой-то степени как падение культурно-образовательного уровня - к сожалению, это задело нашу республику точно также, как и другие республики", - сказал он.

Летом в Киргизии был зафиксирован факт избиения на спортивных сборах на озере Иссык-Куль девятилетнего русского мальчика сверстниками за то, что он является русским и христианином.