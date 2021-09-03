Президентская библиотека опубликовала 3,5 тыс. архивных документов предвоенного периода

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Более 3,5 тыс. архивных документов предвоенного периода, в том числе рассекреченные и впервые представленные широкой публике, опубликованы на сайте Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. Об этом сообщает пресс-служба Росархива.

Материалы пополнили комплекс "Вторая мировая война в архивных документах" периода с 1 сентября 1939 до 22 июня 1941 года.

"Впервые на едином информационном ресурсе собран широкий круг архивных документов, в том числе недавно рассекреченных и впервые вводимых в научный оборот, освещающих международную обстановку в течение 22 месяцев с начала Второй мировой войны, показывающих нарастающую агрессию нацистской Германии и ее сателлитов и события, приведшие к нападению Германии на СССР и началу Великой Отечественной войны", - сказали в пресс-службе.

Дипломатические материалы

В частности, в открытом доступе представлены шифртелеграммы полномочных представителей СССР в Германии, Великобритании, Франции, Италии, странах Прибалтики, Финляндии, на Балканах, в Турции, Китае, США об обстановке в этих странах, их внешней политике, записи бесед наркомов иностранных дел СССР и их заместителей с послами и иностранными представителями, справочные материалы Наркомата иностранных дел СССР.

Особое место занимают международно-правовые акты: договоры о взаимопомощи между СССР и Литвой, Латвией и Эстонией; мирный договор с Финляндией, который оформил фактически современную границу между двумя государствами; советско-германский договор о дружбе и границе от 28 сентября 1939 года с секретными и дополнительными протоколами. Также представлены договор о дружбе и ненападении с Югославией, заключенный за день до нападения Германии на Югославию; пакт о нейтралитете с Японией, исключавший для СССР ведение войны на два фронта. Всего МИД России представил более тысячи дипломатических документов.

Военные приказы, донесения, директивы

Большая часть документов, также картографические материалы представлены Министерством обороны РФ. Материалы Генштаба Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) и Наркомата обороны СССР взяты из фондов Российского государственного военного архива. В их числе - приказы, краткие обзоры международной обстановки, составленные советскими военными атташе, разведывательные и агентурные материалы 5-го управления Красной армии, донесения, докладные и служебные записки руководящего состава РККА, политические сводки и многое другое. Например, отдельные документы рассказывают о крахе польского государства, воссоединении Западной Украины с Украинской ССР, Западной Белоруссии с Белорусской ССР, включении Эстонии, Литвы и Латвии в состав Советского Союза.

Часть материалов посвящена советско-финским переговорам и предложениям СССР по территориальному обмену, ходе и итогах "Зимней войны". Другие документы показывают, какие изменения происходили в Красной армии, в том числе в связи с подготовкой к возможной войне с Германией и отражению возможной агрессии, в частности предложения по планам стратегического развертывания вооруженных сил на случай войны и директивы командующим военных округов.

Иностранные документы из фондов Российского военного архива раскрывают англо-французские замыслы нападения на СССР, в том числе планы нанесения ударов по нефтеносным районам советского Кавказа.

Также представлены все протоколы заседаний Главного военного совета Красной армии с апреля по июнь 1941 года. "Особый интерес представляет ушедшая на исходе дня 21 июня 1941 г. в военные советы всех округов директива № 1 Наркомата обороны СССР о приведении войск в боевую готовность в связи с возможностью внезапного нападения Германии", - отмечают в пресс-службе Росархива.

Иностранные документы

Впервые на одном ресурсе можно увидеть документы на языке оригинала и в переводе о подготовке нацистской Германией войны против СССР, которые находятся на постоянном хранении в разных российских и зарубежных архивах, в том числе в Федеральном архиве Германии, Госархиве РФ, архиве Минобороны России, Государственном архиве новейшей истории.

Среди этих документов есть протоколы совещания у Гитлера о планируемой операции на Востоке, знаменитая директива № 21 о войне с СССР (план "Барбаросса") от 18 декабря 1940 года, карта "План "Барбаросса", директивы вермахта об установлении оккупационного режима на подлежащей захвату территории СССР и другие документы немецкого командования.

Возможности для пользователей

В настоящее время комплекс "Вторая мировая война в архивных документах" содержит около 5,5 тыс. оцифрованных архивных материалов, фотографий и кинохроники. Однако в следующем году работа по выявлению и рассекречиванию архивных документов, их оцифровке и размещению в составе комплекса будет продолжена, отмечают в Росархиве.

Посетители портала могут просматривать материалы, сгруппированные по хронологическому принципу - по годам и месяцам, и пользоваться ресурсом на русском и английском языках.

Документы представлены из Российского государственного военного архива, Российского государственного архива социально-политической истории, Российского государственного архива новейшей истории, Госархива РФ, Российского государственного архива экономики, Российского государственного архива кинофотодокументов, Российского государственного архива Военно-морского флота, Российского государственного архива в Самаре, ведомственных архивов Министерства иностранных дел РФ, Минобороны, ФСБ России, Службы внешней разведки России, а также государственных архивов Белоруссии.

Также на ресурсе доступен перечень основных интернет-проектов, баз данных, других тематических интернет-публикаций документов, виртуальных туров по истории Второй мировой войны, подготовленных федеральными и региональными архивами и различными организациями и ведомствами.