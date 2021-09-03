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Глава РФПИ назвал взаимное признание вакцин от COVID-19 вопросом 2021 года

Некоторые компании "большой фармы" специально в рамках конкурентной борьбы пытаются ограничить "Спутник" и занять рынки, заявил Кирилл Дмитриев на марафоне "Новое знание"

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Взаимное признание вакцин от коронавируса возможно в ближайшее время, до конца 2021 года, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Взаимное признание вакцин - вопрос этого года. Он будет связан с тем, что страны поймут, что нельзя постоянно идти на поводу у ряда компаний "большой фармы", который пытается ограничить другие вакцины, поймут, что важно принимать вакцинные сертификаты, чтобы восстанавливать путешествия, восстанавливать нормальную жизнь", - сказал Дмитриев в пятницу на марафоне "Новое знание" на полях Восточного экономического форума.

"Нет никакого сомнения, что в ближайшее время вакцины будут приняты в различных странах и они будут взаимозаменяемыми <...> Ряд компаний "большой фармы" специально в рамках конкурентной борьбы пытается ограничить "Спутник" и занять рынки", - добавил он.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Восточный экономический форум
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