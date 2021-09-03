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Восточный экономический форум
Обновлено 

Путин поручил запустить национальную систему мониторинга состояния многолетней мерзлоты

Президент отметил, что система должна быть запущена до конца 2021 года

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Национальная система мониторинга состояния многолетней мерзлоты должна быть запущена до конца 2021 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Огромное влияние на глобальный климат оказывает Арктика. Нам важно понимать, прогнозировать идущие здесь процессы. А для этого нужна надежная основа, точные научные данные и прогнозы. В этой связи прошу ускорить создание национальной системы мониторинга за состоянием многолетней мерзлоты, завершить подготовку нормативной основы для ее запуска до конца текущего года", - сказал Путин.

Глава государства напомнил, что сейчас Россия возглавляет Арктический совет. "В качестве важной инициативы в рамках нашего председательства предлагаю организовать международную экспедицию в высокие широты Арктики. Базой экспедиции станет дрейфующая научная станция "Северный полюс", оснащенная всем необходимым оборудованием. Сама станция разместится на уникальной ледостойкой платформе. Она сейчас сооружается в Санкт-Петербурге и будет введена в строй в ближайшие месяцы", - добавил президент.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияВосточный экономический форум
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