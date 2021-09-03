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Путин рассказал, что у него нет мобильного телефона

Президент сообщил это во время открытия пленарной сессии Восточного экономического форума
© Сергей Бобылев/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, открывая в пятницу пленарную сессию Восточного экономического форума (ВЭФ), поделился с участниками встречи, что так и не обзавелся мобильным телефоном.

Приветствуя лидеров стран, участвующих в форуме, модератор дискуссии, телеведущий Сергей Брилев заметил, что наблюдал за Путиным перед тем, как тот поднялся на сцену. "И убедился, что вы не [канцлер ФРГ] Ангела Меркель", - обратился он к главе российского государства. "Мне кажется, что это нетрудно было заметить, но уже за это спасибо", - рассмеялся Путин. "У вас точно мобильного при себе нет, так что точно не зазвонит", - объяснил Брилев.

Во время недавних переговоров в Кремле президента РФ и канцлера ФРГ у Меркель зазвонил мобильный телефон.

Модератор также поинтересовался у российского лидера, есть ли у него мобильный телефон. "Нет", - признался Путин.

Ранее сам президент и его пресс-секретарь Дмитрий Песков неоднократно говорили, что главе государства мобильный телефон не нужен, поскольку у него есть другие способы оперативной связи с любыми абонентами.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Восточный экономический форум
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