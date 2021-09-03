ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что нужно повысить доступность бесплатного высшего образования на Дальнем Востоке.

"Что касается бесплатного высшего образования, то его доступность для выпускников дальневосточных школ пока еще ниже, чем у их сверстников в среднем по России", - констатировал глава государства, выступая в пятницу на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Поэтому в предстоящие годы продолжим наращивать число бюджетных мест в дальневосточных вузах", - пообещал Путин.

Путин призвал повысить доступность высшего и среднего образования на Дальнем Востоке.