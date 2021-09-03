Ученые не смогли объяснить значение вставки, обнаруженной в штамме коронавируса "мю"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Ученые обнаружили в геноме мю-варианта коронавируса нового типа вставку в спайковый белок 146 N, но ее значение пока неизвестно. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на совместную статью колумбийских ученые из Национального института здравоохранения (Богота) и специалистов Исследовательского центра здоровья тропиков (CIST) Колумбийского университета.

Первый образец штамма "мю" был получен в январе 2021 года. Ученые обнаружили вставку 146 N и несколько аминокислотных замен в спайк-белке. Также они отметили, что назначение выявленной мутации 146 N пока непонятно. "Вставка 146 N в спайковый белок является первым случаем такого типа вставки, ее последствия с точки зрения инфекционности, заразности и патогенеза до сих пор неизвестны", - приводятся в газете слова специалистов.

Ранее глава Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) Сет Беркли отметил, что штамм "мю" вызывает интерес, в частности, из-за высокой контагиозности и потенциальной возможности ухода от иммунитета.

Как отмечают "Известия", по словам руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, штамм "мю" способен быстро захватывать те территории, где нет более патогенной "дельты". "Он однозначно обгоняет "лямбду" - штамм, который также значительно распространился по Южной Америке. Однако "дельта" пока остается доминирующим вариантом в тех странах, где получает распространение, в частности в США", - отметил Волчков.

По данным издания, сейчас ВОЗ определяет четыре "вызывающих беспокойство" варианта коронавируса, включая штамм "альфа", который присутствует в 193 странах, и "дельту", обнаруженную в 170 странах мира. В России доминирующим штаммом остается "дельта".