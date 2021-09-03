Новосибирская область получит 1,5 млрд рублей на софинансирование строительства школ

НОВОСИБИРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Новосибирская область, где остро стоит проблема нехватки мест в образовательных учреждениях, получит 1,5 млрд рублей на софинансирование строительства четырех новых школ в 2022-2023 годах. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Рост числа учащихся школ в Новосибирской области существенно опережает темпы ввода новых общеобразовательных организаций, наиболее острой остается проблема второй смены - в 2020-2021 учебном году 76% школ в Новосибирске работали в двухсменном режиме. Всего у региона есть потребность в строительстве еще как минимум 15 объектов проектной мощностью не менее 15 тыс. мест до конца 2024 года.

"Принято решение о выделении почти 351 млн рублей в 2022 году и 1,2 млрд рублей в 2023 года на софинансирование строительства школ в Новосибирской области. Указанные средства предусмотрены на строительство двух школ в Новосибирске, одна из которых с бассейном, а также по одной школе в селе Толмачево и селе Марусино", - приводит пресс-служба слова первого зампреда Госдумы, депутата от Новосибирской области Александра Жукова.

Регион получил федеральную субсидию по решению комиссии Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований. Планируется, что на эти средства в области до 2023 года будут построены четыре новых школы: три из них будут возведены по концессионному соглашению, и одна в рамках госконтракта. Образовательные учреждения рассчитаны на почти три тысячи мест. Две школы будут располагаться в Новосибирске, и еще две - в районах области.

В начале сентября губернатор региона Андрей Травников сообщил, что область планирует двукратно увеличить темпы строительства школ в регионе в 2022 году по сравнению с текущим годом. Как сообщал ТАСС ранее министр образования региона Сергей Федорчук, в 2021 году в школах и детсадах Новосибирской области появятся более 5 тыс. мест.